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Приховували понад 10 років: Apple випадково засвітила власні ігрові контролери

11:12 08.09.2026 Вт
2 хв
Плітки нарешті отримають підґрунтя?
aimg Ольга Завада
Приховували понад 10 років: Apple випадково засвітила власні ігрові контролери Apple може створити ігрові контролери (фото: Pexels)
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Apple могла випадково засвітити відразу кілька пристроїв, які ще офіційно не представлені. У коді нового оновлення macOS знайшли згадки про два ігрові контролери та інші продукти, що, ймовірно, перебувають у розробці.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на MacRumors.

Що відомо про секретні пристрої?

Зазначається, що апаратні пристрої мають кодові позначення T6502 та T1057. Судячи з опису, обидва гаджети підтримують більшість стандартних функцій сучасних геймпадів:

  • два аналогові стіки,
  • лицьові кнопки,
  • тригери,
  • кнопки Home і Menu, а
  • різні режими тактильної віддачі.

Головна відмінність між моделями полягає у наявності датчиків руху.

Так, контролер T1057 отримав підтримку гіроскопа та акселерометра - це дозволяє іграм розпізнавати нахили та переміщення пристрою у просторі, тоді як у моделі T6502 ці датчики не інтегровані.

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Десять років чуток: чи вийде геймпад від Apple?

Попри цікаву знахідку, експерти закликають не поспішати з висновками щодо швидкого виходу фірмового джойстика.

Чутки про те, що Купертіно створює власний контролер, ходять вже понад 10 років, проте наразі жоден подібний проєкт так і не був реалізований.

Натомість розробники зосередилися на підтримці сторонніх рішень через програму MFi та пряму інтеграцію з консольними системами.

Користувачі пристроїв Apple вже тривалий час можуть безперешкодно підключати бездротові джойстики від консолей Xbox та PlayStation до своїх смартфонів, планшетів, комп'ютерів Mac та приставок Apple TV.

Зокрема, операційні системи повністю підтримують актуальні контролери для Xbox Series X і PlayStation 5.

Чому Apple не поспішає підкорювати ринок контролерів?

Виявлені кодові номери, найімовірніше, належать тестовим зразкам, які використовуються для перевірки базових функцій підключення контролерів в ОС.

Також це можуть бути залишкові згадки зі старих дослідницьких проєктів, які так і не дійшли до стадії виробництва, адже лише невелика частина експериментальних розробок компанії після реєстрації патенту потрапляє на ринок.

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