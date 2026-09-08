Скрывали более 10 лет: Apple случайно показала свои игровые контроллеры

Apple могла случайно раскрыть информацию сразу о нескольких устройствах, которые ещё не были официально представлены. В коде нового обновления macOS обнаружили упоминания о двух игровых контроллерах и других продуктах, которые, вероятно, находятся в стадии разработки.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на MacRumors .

Что известно о секретных устройствах?

Указывается, что аппаратные устройства имеют кодовые обозначения T6502 и T1057. Судя по описанию, оба гаджета поддерживают большинство стандартных функций современных геймпадов:

два аналоговых стика,

лицевые кнопки,

триггеры,

кнопки Home и Menu, а

разные режимы тактильной отдачи.

Главное отличие между моделями состоит в наличии датчиков движения.

Да, контроллер T1057 получил поддержку гироскопа и акселерометра - это позволяет играм распознавать наклоны и перемещение устройства в пространстве, тогда как у модели T6502 эти датчики не интегрированы .

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Десять лет слухов: получится ли геймпад от Apple?

Несмотря на интересную находку, эксперты призывают не спешить с выводами о скором выходе фирменного джойстика.

Слухи о том, что Купертино создает собственный контролер, ходят уже более 10 лет, однако пока ни один подобный проект так и не был реализован.

Разработчики сосредоточились на поддержке сторонних решений через программу MFi и прямую интеграцию с консольными системами.

Пользователи Apple уже длительное время могут беспрепятственно подключать беспроводные джойстики от консолей Xbox и PlayStation к своим смартфонам, планшетам, компьютерам Mac и приставкам Apple TV.

В частности, операционные системы полностью поддерживают актуальные контроллеры Xbox Series X и PlayStation 5.

Почему Apple не торопится покорять рынок контролеров?

Выявленные кодовые номера, скорее всего, принадлежат тестовым образцам, которые используются для проверки базовых функций подключения контроллеров в операционной системе.

Также это могут быть остаточные упоминания из старых исследовательских проектов, так и не дошедших до стадии производства, ведь лишь небольшая часть экспериментальных разработок компании после регистрации патента попадает на рынок.