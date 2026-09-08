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Приховано на глибині 2900 км: ШІ знайшов 6 невідомих аномальних зон під Землею

08:11 08.09.2026 Вт
3 хв
Нейромережа переписала карту надр нашої планети
aimg Ольга Завада
ШІ виявив шість аномальних зон у мантії (фото: Pexels)

ШІ допоміг науковцям зазирнути вглиб Землі й знайти те, що раніше залишалося непомітним. Проаналізувавши понад 2 мільйони сейсмічних записів, дослідники виявили шість суцільних смуг аномалій на межі між ядром і мантією нашої планети.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Journal of Geophysical Research: Solid Earth (2026).

У чому полягає складність дослідження глибин Землі?

Вчені пояснили: пряме буріння на глибину 2900 кілометрів до межі між ядром і мантією залишається неможливим через технологічні обмеження.

Через це єдиним джерелом інформації про процес у надрах планети є сейсмічні хвилі, що виникають під час землетрусів.

Межа між ядром і мантією відіграє ключову роль у регуляції теплових потоків, циркуляції мантії та формуванні вулканічних плюмів.

У цій зоні розташовані як масштабні утворення, так і дрібні локальні ділянки з відмінною температурою або хімічним складом.

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Як ШІ обробив мільйони записів?

Для детального аналізу науковці використали так звані "предтечі хвиль" PKP. Це слабкі сейсмічні сигнали, які прибувають на кілька секунд раніше за основні хвилі і добре підходять для фіксації дрібних неоднорідностей.

Ручний аналіз таких сигналів у тисячах записів вимагав би тривалих обчислень. Щоб вирішити цю проблему, вчені застосували систему глибокого навчання, яка обробила сейсмограми, зібрані по всьому світу з 1990 по 2024 рік.

Основні результати обробки даних:

  • ШІ відфільтрував неякісні записи та класифікував хвильові форми.
  • Алгоритм виявив 174 929 сигналів-предтеч PKP, що приблизно у 10 разів перевищує обсяг усіх попередніх глобальних каталогів.
  • Поодинокі плями аномалій об'єдналися у 6 суцільних протяжних смуг.

Глобальне розподілення точок входу та виходу PKIKP (джерело: Journal of Geophysical Research: Solid Earth (2026). DOI: 10.1029/2025jb033195)

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Де розташовані аномальні смуги?

Виявлені зони неоднорідності охоплюють ділянки під Північною Атлантикою, Північною Євразією, Південною Атлантикою, півднем Африки, Тихим океаном та навколо Антарктиди.

Декілька виявлених зон розсіювання сигналів збігаються з раніше відомими областями наднизьких швидкостей.

На думку науковців, така структура нижньої мантії сформувалася внаслідок змішування занурених давніх тектонічних плит, хімічної сегрегації та локального плавлення порід.

Автори дослідження зазначають: створена карта показує ймовірні області розсіювання, а не точні межі підземних структур.

Подальше поєднання цього каталогу з іншими типами сейсмічних хвиль дозволить уточнити деталі будови надр Землі.

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