Приховано на глибині 2900 км: ШІ знайшов 6 невідомих аномальних зон під Землею

ШІ допоміг науковцям зазирнути вглиб Землі й знайти те, що раніше залишалося непомітним. Проаналізувавши понад 2 мільйони сейсмічних записів, дослідники виявили шість суцільних смуг аномалій на межі між ядром і мантією нашої планети.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Journal of Geophysical Research: Solid Earth (2026).
Вчені пояснили: пряме буріння на глибину 2900 кілометрів до межі між ядром і мантією залишається неможливим через технологічні обмеження.
Через це єдиним джерелом інформації про процес у надрах планети є сейсмічні хвилі, що виникають під час землетрусів.
Межа між ядром і мантією відіграє ключову роль у регуляції теплових потоків, циркуляції мантії та формуванні вулканічних плюмів.
У цій зоні розташовані як масштабні утворення, так і дрібні локальні ділянки з відмінною температурою або хімічним складом.
Для детального аналізу науковці використали так звані "предтечі хвиль" PKP. Це слабкі сейсмічні сигнали, які прибувають на кілька секунд раніше за основні хвилі і добре підходять для фіксації дрібних неоднорідностей.
Ручний аналіз таких сигналів у тисячах записів вимагав би тривалих обчислень. Щоб вирішити цю проблему, вчені застосували систему глибокого навчання, яка обробила сейсмограми, зібрані по всьому світу з 1990 по 2024 рік.
Основні результати обробки даних:
Виявлені зони неоднорідності охоплюють ділянки під Північною Атлантикою, Північною Євразією, Південною Атлантикою, півднем Африки, Тихим океаном та навколо Антарктиди.
Декілька виявлених зон розсіювання сигналів збігаються з раніше відомими областями наднизьких швидкостей.
На думку науковців, така структура нижньої мантії сформувалася внаслідок змішування занурених давніх тектонічних плит, хімічної сегрегації та локального плавлення порід.
Автори дослідження зазначають: створена карта показує ймовірні області розсіювання, а не точні межі підземних структур.
Подальше поєднання цього каталогу з іншими типами сейсмічних хвиль дозволить уточнити деталі будови надр Землі.