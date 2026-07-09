Данте міг описати падіння астероїда ще 700 років тому: що з'ясували вчені

Чи міг Данте ще 700 років тому описати зіткнення Землі з астероїдом? Нове дослідження припускає, що "Пекло" з "Божественної комедії" може приховувати несподівано точний опис космічної катастрофи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на EGU General Assembly 2026 .

Сатана як космічний імпактор: утворення кратера

Традиційно падіння Люцифера з небес тлумачилося виключно як духовна або метафорична подія. Проте професор Тімоті Бурбері з Університету Маршалла висунув сміливу гіпотезу: Данте описав Сатану як фізичний високошвидкісний об'єкт - космічний імпактор.

Згідно з моделюванням ударної фізики, траєкторія Сатани повністю повторює падіння витягнутого великого астероїда (схожого на міжзоряний об'єкт Оумуамуа). Він пробив південну півкулю та заглибився у саму серцевину планети.

Удар такої сили витіснив колосальні маси земної кори, виштовхнувши північну півкулю вгору. Внаслідок цього сформувалася гігантська вирва, що звужується до ядра планети - саме так Данте змалював топографію Пекла.

Ба більше, зміщена вибуховою хвилею порода за спиною імпактора піднялася з океану, утворивши Гору Чистилища, що ідеально відповідає поняттю "центрального піка", який завжди виникає в епіцентрі ударних кратерів.

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Масштаби Чиксулуба та кільцеві структури Пекла

Дослідники порівнюють масштаб описаної Данте катастрофи з падінням чиксулубського метеорита, який призвів до вимирання динозаврів.

Проте на відміну від Чиксулуба, космічне тіло у поемі не випарувалося, а застрягло у ядрі, зберігши свою структуру, що нагадує знаменитий 60-тонний залізний метеорит Гоба.

Нове геофізичне трактування повністю пояснює і структуру дев'яти кіл Пекла. Замість символічних рівнів гріховності вони напрочуд точно копіюють концентричні терасові кільця, які утворюються в масивних ударних басейнах по всій Сонячній системі.

Подібні багатокільцеві структури сучасні астрономи фіксують на Місяці, Венері та інших космічних тілах після зіткнень. Данте інтуїтивно описав ці геоморфологічні особливості задовго до того, як наука зрозуміла механіку їхнього виникнення.

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Літературна геоміфологія на службі планетарної безпеки

Окрім цього, у тексті "Божественної комедії" виявили згадки про явища, які сьогодні відомі як термінальна (гранична) швидкість, проникнення крізь земну кору та максимальне компресійне стиснення матеріалів біля ядра. Поет також застосував елементи неевклідової геометрії у частині "Рай", описуючи викривлення простору.

Відкриття доводить, що стародавня література та міфи часто фіксують і зберігають спостереження за реальними природними загрозами ще до того, як наука знайде їм формальне пояснення.

Данте визнав метеорити реальною геологічною силою в епоху, коли панували догми Арістотеля про "ідеальні та незмінні небеса".

Фізичне змалювання катастрофи допомогло західному мисленню відійти від сприйняття космосу як суто духовної ілюзії.

Сучасні вчені зазначають, що подібні середньовічні тексти та геодані можуть допомогти фахівцям із планетарної безпеки краще прорахувати циклічність та наслідки глобальних космічних загроз для Землі.