Скрыто на глубине 2900 км: ИИ обнаружил 6 неизвестных аномальных зон под Землей

ИИ помог ученым заглянуть вглубь Земли и найти то, что раньше оставалось незаметным. Проанализировав более 2 миллионов сейсмических записей, исследователи обнаружили шесть сплошных полос аномалий на границе между ядром и мантией нашей планеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Journal of Geophysical Research: Solid Earth (2026).
Ученые объяснили: прямое бурение на глубину 2900 километров до границы между ядром и мантией остается невозможным из-за технологических ограничений.
Поэтому единственным источником информации о процессе в недрах планеты являются сейсмические волны, возникающие во время землетрясений.
Граница между ядром и мантией играет ключевую роль в регуляции тепловых потоков, циркуляции мантии и формировании вулканических плюмов.
В этой зоне расположены как масштабные образования, так и мелкие локальные участки с отличной температурой или химическим составом.
Для подробного анализа ученые использовали так называемые "предтечи волн" PKP.
Это слабые сейсмические сигналы, которые прибывают на несколько секунд раньше основных волн и хорошо подходят для фиксации мелких неоднородностей.
Ручной анализ таких сигналов в тысячах записей потребовал бы длительных вычислений. Чтобы решить эту проблему, ученые применили систему глубокого обучения, обработавшую сейсмограммы, собранные по всему миру с 1990 по 2024 год.
Основные результаты обработки данных:
Обнаруженные зоны неоднородности охватывают участки под Северной Атлантикой, Северной Евразией, Южной Атлантикой, югом Африки, Тихим океаном и вокруг Антарктиды.
Несколько обнаруженных зон рассеяния сигналов совпадают с ранее известными областями сверхнизких скоростей.
По мнению ученых, такая структура нижней мантии сформировалась в результате смешения погруженных древних тектонических плит, химической сегрегации и локального плавления пород.
Авторы исследования отмечают: созданная карта показывает вероятные области рассеяния, а не точные границы подземных структур.
Дальнейшее сочетание этого каталога с другими типами сейсмических волн позволит уточнить детали строения недр Земли.