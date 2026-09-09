Прихована мобілізація: сотням тисяч росіян видають "приписи" у військкоматах, - ЗМІ

"Мобілізаційні приписи" у Росії

Так звані "мобілізаційні розпорядження" у РФ означають отримання повісток чоловіками для "уточнення даних" та оновлення реєстру військового обліку.

Вклеювання у військовий квиток "припису", яке зобов'язує з'явитися на пункт збору у разі оголошення мобілізації, могли отримати кілька сотень тисяч росіян. Так оцінив цей процес голова юридичного відділу "Школи призовника" Тимофій Васькін, пише видання.

Мобілізаційні приписи військкомати видавали і раніше, але у 2026 році ця практика набула масового характеру.

"Ми не знаємо точних цифр, бо інформація засекречена. Але з повідомлень у соцмережах і кількості запитів, які отримуємо ми і наші колеги (юристи з питань призову - ред.), зростання було драматичним, у десятки разів", - каже він.

Про це свідчить і статистика російських інтернет-пошуковиків. Кількість запитів про те, що таке "мобілізаційне розпорядження", з початку року збільшилася більш ніж на 800%:

у січні їх було 7154,

у серпні - 65048.

Це максимум з вересня-жовтня 2022 року, коли 300 тисяч росіян примусово були мобілізовані на війну проти України.

Виклик військкомату для "уточнення даних" не означає, що цих людей обов'язково мобілізують, призватимуть чи відправлять на фронт, пише видання. Однак, якщо мобілізація почнеться, це допоможе владі швидко набрати потрібних людей.

РФ необхідна мобілізація

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), російська армія зараз втрачає на фронті вбитими та пораненими понад 40 тисяч людей щомісяця.

"Залишається незрозумілим, як довго війська зможуть підтримувати нинішні темпи наступу... без проведення мобілізації у тій чи іншій формі", - пише ISW.

Джерело The Economist, близьке до Кремля, стверджує, що Путін планує відправити на фронт додатково 300-400 тисяч росіян. При цьому він не планує оголошувати нову мобілізацію офіційно.

Передбачається, що за набір відповідатиме регіональна влада. Вона використовуватиме тиск, щоб утримувати невдоволення на місцевому рівні, пише видання.

Нову систему вже випробовують у Пензенській області, де чоловіків затримують на вулицях та примусово відправляють на війну, говорили джерела.