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Призовників у РФ не випускають з країни навіть без отриманих повісток, - ЗМІ

04:15 04.09.2026 Пт
3 хв
Все більше молоді повертаючись на батьківщину, але не можуть потім покинути РФ
aimg Пилип Бойко
Призовників у РФ не випускають з країни навіть без отриманих повісток, - ЗМІ Фото: агітація служби за контрактом у РФ (GettyImages)
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Російські призовники дедалі частіше стикаються з проблемами під час спроби виїхати за межі країни. У деяких випадках обмеження стає відомим лише безпосередньо під час проходження прикордонного контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Правозахисники з "Идите лесом" фіксують звернення людей, які стверджують, що раніше не знали про наявність заборони. Протягом останніх двох тижнів до організації звернулися 73 призовники, які намагалися перетнути російський кордон.

З них 50 людей зрештою змогли виїхати, тоді як 23 отримали відмову. У частині випадків заборона на виїзд з'являлася безпосередньо під час проходження прикордонного контролю.

Наприклад, один із призовників кілька років проживав в Індонезії за посвідкою на проживання. Він приїхав до Росії лише на два тижні, але повернутися назад не зміг: у виписці з реєстру вже була зазначена заборона на виїзд.

Інший чоловік стверджує, що взагалі не отримував повісток. Попри це, його не випустили з московського аеропорту, а про існування обмеження він дізнався лише під час проходження прикордонного контролю.

Ще один призовник перед рейсом Москва - Єреван перевірив реєстр і не побачив там жодної заборони. Однак на кордоні йому повідомили, що виїзд обмежений. Через кілька хвилин після відмови чоловік знову перевірив реєстр - цього разу заборона вже була в ньому.

Заборона може залишатися навіть після скасування

Ще один випадок стався з призовником із Новосибірська. Про наявність повістки він дізнався лише після того, як його не випустили з аеропорту.

Після цього військкомат скасував обмеження. Однак уже через два дні чоловіка знову не випустили з країни - заборона, як стверджується, продовжувала відображатися в системі прикордонників.

Таким чином, за даними правозахисників, проблема стосується не лише самого запровадження обмежень, а й того, наскільки оперативно інформація про їх скасування оновлюється у прикордонних системах.

Обмеження на тлі розмов про нову мобілізацію

Ситуація із заборонами на виїзд для призовників розгортається на тлі чуток про можливу нову мобілізацію в Росії після вересневих виборів до Державної думи.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) раніше писали про підготовку Росії до нової мобілізації. Не виключали такого сценарію і представники західних розвідок, а також деякі європейські чиновники в розмовах із The Washington Post.

За словами джерел видання, Кремль може розглянути мобілізацію через значні втрати російської армії на фронті.

Росія зазнала значних втрат на війні

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), російські війська втратили в Україні щонайменше 1,4 млн осіб. У цю оцінку входять не лише загиблі, а й важкопоранені військовослужбовці, які вже не можуть повернутися до строю.

Контекст новини

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни почали масово тікати з країни на тлі тихої мобілізації. Черги на кордоні з Грузією нагадують осінь 2022 року і б'ють рекорди.

Також вже зафіксовано чимало випадків насильницького затримання та примусу до підписання контракту з Міноборони. Такі скарги надійшли із 17 регіонів РФ.

А ще повідомлялося, що у Росії фіксується підготовка полігонів до можливої нової хвилі мобілізації. Їх перевіряють на готовність розміщувати велику кількість людей.

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