Призовників у РФ не випускають з країни навіть без отриманих повісток, - ЗМІ
Російські призовники дедалі частіше стикаються з проблемами під час спроби виїхати за межі країни. У деяких випадках обмеження стає відомим лише безпосередньо під час проходження прикордонного контролю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Правозахисники з "Идите лесом" фіксують звернення людей, які стверджують, що раніше не знали про наявність заборони. Протягом останніх двох тижнів до організації звернулися 73 призовники, які намагалися перетнути російський кордон.
З них 50 людей зрештою змогли виїхати, тоді як 23 отримали відмову. У частині випадків заборона на виїзд з'являлася безпосередньо під час проходження прикордонного контролю.
Наприклад, один із призовників кілька років проживав в Індонезії за посвідкою на проживання. Він приїхав до Росії лише на два тижні, але повернутися назад не зміг: у виписці з реєстру вже була зазначена заборона на виїзд.
Інший чоловік стверджує, що взагалі не отримував повісток. Попри це, його не випустили з московського аеропорту, а про існування обмеження він дізнався лише під час проходження прикордонного контролю.
Ще один призовник перед рейсом Москва - Єреван перевірив реєстр і не побачив там жодної заборони. Однак на кордоні йому повідомили, що виїзд обмежений. Через кілька хвилин після відмови чоловік знову перевірив реєстр - цього разу заборона вже була в ньому.
Заборона може залишатися навіть після скасування
Ще один випадок стався з призовником із Новосибірська. Про наявність повістки він дізнався лише після того, як його не випустили з аеропорту.
Після цього військкомат скасував обмеження. Однак уже через два дні чоловіка знову не випустили з країни - заборона, як стверджується, продовжувала відображатися в системі прикордонників.
Таким чином, за даними правозахисників, проблема стосується не лише самого запровадження обмежень, а й того, наскільки оперативно інформація про їх скасування оновлюється у прикордонних системах.
Обмеження на тлі розмов про нову мобілізацію
Ситуація із заборонами на виїзд для призовників розгортається на тлі чуток про можливу нову мобілізацію в Росії після вересневих виборів до Державної думи.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) раніше писали про підготовку Росії до нової мобілізації. Не виключали такого сценарію і представники західних розвідок, а також деякі європейські чиновники в розмовах із The Washington Post.
За словами джерел видання, Кремль може розглянути мобілізацію через значні втрати російської армії на фронті.
Росія зазнала значних втрат на війні
За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), російські війська втратили в Україні щонайменше 1,4 млн осіб. У цю оцінку входять не лише загиблі, а й важкопоранені військовослужбовці, які вже не можуть повернутися до строю.
Контекст новини
Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни почали масово тікати з країни на тлі тихої мобілізації. Черги на кордоні з Грузією нагадують осінь 2022 року і б'ють рекорди.
Також вже зафіксовано чимало випадків насильницького затримання та примусу до підписання контракту з Міноборони. Такі скарги надійшли із 17 регіонів РФ.
А ще повідомлялося, що у Росії фіксується підготовка полігонів до можливої нової хвилі мобілізації. Їх перевіряють на готовність розміщувати велику кількість людей.