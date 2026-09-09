Скрытая мобилизация: сотням тысяч россиян выдают "предписания" в военкоматах, - СМИ

"Мобилизационные предписания" в России

Так называемые "мобилизационные предписания" в РФ означают получение повесток мужчинами для "уточнения данных" и обновления реестра военного учета.

Вклеивание в военный билет "предписания", обязывающее явиться на пункт сбора в случае объявления мобилизации, могли получить несколько сотен тысяч россиян. Так оценил этот процесс глава юридического отдела "Школы призывника" Тимофей Васькин, пишет издание.

Мобилизационные предписания военкоматы издавали и раньше, но в 2026 году эта практика приобрела массовый характер.

"Мы не знаем точных цифр, потому что информация засекречена. Но из сообщений в соцсетях и количества запросов, которые получаем мы и наши коллеги (юристы по вопросам призыва - ред.), рост был драматичным, в десятки раз", - говорит он.

Об этом свидетельствует и статистика российских интернет-поисковиков. Количество запросов о том, что такое "мобилизационное распоряжение", с начала года увеличилось более чем на 800%:

в январе их было 7154,

в августе - 65048.

Это максимум с сентября-октября 2022 года, когда 300 тысяч россиян были принудительно мобилизованы на войну против Украины.

Вызов военкомата для "уточнения данных" не означает, что этих людей обязательно мобилизуют, призовут или отправят на фронт, пишет издание. Однако, если мобилизация начнется, это поможет властям быстро набрать нужных людей.

РФ необходима мобилизация

По оценкам Института изучения войны (ISW), российская армия сейчас теряет на фронте убитыми и ранеными более 40 тысяч человек ежемесячно.

"Остается непонятно, как долго войска смогут поддерживать нынешние темпы наступления... без проведения мобилизации в той или иной форме", - пишет ISW.

Источник The Economist, близкий к Кремлю, утверждает, что Путин планирует отправить на фронт дополнительно 300-400 тысяч россиян. При этом он не планирует объявлять новую мобилизацию официально.

Предполагается, что за набор будут отвечать региональные власти. Они используют давление, чтобы удерживать недовольство на местном уровне, пишет издание.

Новую систему уже испытывают в Пензенской области, где мужчин задерживают на улицах и принудительно отправляют на войну, говорили источники.