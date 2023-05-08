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Приходять смс про обстріли. У Бєлгороді скасували парад до 9 травня

Фото: у Бєлгороді скасували парад до 9 травня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада російського Бєлгорода повідомила про скасування параду 9 травня. Це пов'язано нібито із загрозою "атаки" по місту та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал мерії Бєлгорода.

"Друзі, ухвалив рішення про перенесення святкових заходів завтра, 9 травня, з метою безпеки. Ми бачимо, які події останніми днями відбуваються в прикордонних районах. Упевнений, ви зі мною погодитеся - ризикувати не варто", - заявив мер Валентин Демидов.

У Бєлгороді також буде перекрито рух частиною міста та не будуть працювати ринка і торговельні центри. Росіянам пообіцяли провести парад тоді, коли це дозволить обстановка.

Варто зауважити, що у місцевих Telegram-каналах жителі області та самого Бєлгорода почали повідомляти про смс-повідомлення із загрозами вибухів. Однак офіційно про це не повідомлялось.

Фото: скріншот

Нагадаємо, 3 травня Росія заявила про нібито атаку дронів на Кремль. Москва одразу почала звинувачувати Україну. Пізніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна не причетна до інциденту.

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