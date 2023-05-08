Приходят смс об обстрелах. В Белгороде отменили парад к 9 мая

"Друзья, принял решение о переносе праздничных мероприятий завтра, 9 мая, в целях безопасности. Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь - рисковать не стоит", - заявил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде также будет перекрыто движение по части города и не будут работать рынки и торговые центры. Россиянам пообещали провести парад, когда это позволит обстановка.

Следует отметить, что в местных Telegram-каналах жители области и самого Белгорода начали сообщать о смс-сообщениях с угрозами взрывов. Однако официально об этом не сообщалось.

Фото: скриншот