Приходят смс об обстрелах. В Белгороде отменили парад к 9 мая

Власти российского Белгорода сообщили об отмене парада 9 мая. Это связано якобы с угрозой "атаки" по городу и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал мэрии Белгорода.
"Друзья, принял решение о переносе праздничных мероприятий завтра, 9 мая, в целях безопасности. Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь - рисковать не стоит", - заявил мэр Валентин Демидов.
В Белгороде также будет перекрыто движение по части города и не будут работать рынки и торговые центры. Россиянам пообещали провести парад, когда это позволит обстановка.
Следует отметить, что в местных Telegram-каналах жители области и самого Белгорода начали сообщать о смс-сообщениях с угрозами взрывов. Однако официально об этом не сообщалось.
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Напомним, 3 мая Россия заявила о якобы атаке дронов на Кремль. Москва сразу начала винить Украину. Позже президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна не причастна к инциденту.
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