RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Приходят смс об обстрелах. В Белгороде отменили парад к 9 мая

Фото: в Белгороде отменили парад до 9 мая (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти российского Белгорода сообщили об отмене парада 9 мая. Это связано якобы с угрозой "атаки" по городу и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал мэрии Белгорода.

"Друзья, принял решение о переносе праздничных мероприятий завтра, 9 мая, в целях безопасности. Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь - рисковать не стоит", - заявил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде также будет перекрыто движение по части города и не будут работать рынки и торговые центры. Россиянам пообещали провести парад, когда это позволит обстановка.

Следует отметить, что в местных Telegram-каналах жители области и самого Белгорода начали сообщать о смс-сообщениях с угрозами взрывов. Однако официально об этом не сообщалось.

Фото: скриншот

Напомним, 3 мая Россия заявила о якобы атаке дронов на Кремль. Москва сразу начала винить Украину. Позже президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна не причастна к инциденту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
9 МаяВойна России против Украины