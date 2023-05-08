Приходять смс про обстріли. У Бєлгороді скасували парад до 9 травня
Влада російського Бєлгорода повідомила про скасування параду 9 травня. Це пов'язано нібито із загрозою "атаки" по місту та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал мерії Бєлгорода.
"Друзі, ухвалив рішення про перенесення святкових заходів завтра, 9 травня, з метою безпеки. Ми бачимо, які події останніми днями відбуваються в прикордонних районах. Упевнений, ви зі мною погодитеся - ризикувати не варто", - заявив мер Валентин Демидов.
У Бєлгороді також буде перекрито рух частиною міста та не будуть працювати ринка і торговельні центри. Росіянам пообіцяли провести парад тоді, коли це дозволить обстановка.
Варто зауважити, що у місцевих Telegram-каналах жителі області та самого Бєлгорода почали повідомляти про смс-повідомлення із загрозами вибухів. Однак офіційно про це не повідомлялось.
Фото: скріншот
Нагадаємо, 3 травня Росія заявила про нібито атаку дронів на Кремль. Москва одразу почала звинувачувати Україну. Пізніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна не причетна до інциденту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.