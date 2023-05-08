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Приходят смс об обстрелах. В Белгороде отменили парад к 9 мая

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Россия, Понедельник 08 мая 2023 23:15
Приходят смс об обстрелах. В Белгороде отменили парад к 9 мая Фото: в Белгороде отменили парад до 9 мая (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти российского Белгорода сообщили об отмене парада 9 мая. Это связано якобы с угрозой "атаки" по городу и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал мэрии Белгорода.

"Друзья, принял решение о переносе праздничных мероприятий завтра, 9 мая, в целях безопасности. Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь - рисковать не стоит", - заявил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде также будет перекрыто движение по части города и не будут работать рынки и торговые центры. Россиянам пообещали провести парад, когда это позволит обстановка.

Следует отметить, что в местных Telegram-каналах жители области и самого Белгорода начали сообщать о смс-сообщениях с угрозами взрывов. Однако официально об этом не сообщалось.

Приходят смс об обстрелах. В Белгороде отменили парад к 9 мая

Фото: скриншот

Напомним, 3 мая Россия заявила о якобы атаке дронов на Кремль. Москва сразу начала винить Украину. Позже президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна не причастна к инциденту.

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