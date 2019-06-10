Приходько идет на выборы в Раду от "Батькивщины"

Украинская певица Анастасия Приходько сообщила о намерение участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Приходько.

По ее словам, она пойдет на выборы по мажоритарному округу как кандидат от партии "Батькивщина".

"Дорогие друзья, мне очень приятно, что я могу снова обратиться к вам. Сегодня был съезд партии "Батькивщина", где мы смогли увидеть первую пятерку списка. Я выбрала для себя немного другой путь - я хочу пойти по мажоритарному округу. Я хочу честно попасть в парламент", - заявила Приходько.

Также она отметила, что она хочет посмотреть как за нее будут голосовать люди и хотят ли ее видеть в Раде.

"Я хочу посмотреть как будут голосовать за меня люди, хотят ли они видеть меня в парламенте. Для меня это очень важно. Список - это очень просто для меня, поэтому я выбрала мажоритарный округ", - отметила певица.

В каком именно округе она будет баллотироваться, Приходько не сообщила, но пообещала рассказать об этом после регистрации.

Напомним, сегодня политическая партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко представила первую пятерку из списка кандидатов от политсилы на внеочередных выборах в Верховную раду.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Сергей Притула заявил, что идет на внеочередные парламентские выборы с партией Святослава Вакарчука "Голос". Притула рассказал, что причиной идти на выборы стало желание, чтобы его "дети жили и работали в Украине".