Приход храма УПЦ МП во Львовской области присоединился к ПЦУ

Фото: храм в Жовкве (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Решение было принято сегодня на заседании приходского совета

Приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла Московского Патриархата в Украине города Жовквы Львовской области присоединился к Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПЦУ в Facebook.

Как отмечается, решение о присоиденении прихода было принято сегодня, 22 декабря.

"22 декабря 2018 г. приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла Московского Патриархата в Украине (до недавнего времени - УПЦ МП) города Жовквы Львовской области присоединился к поместной автокефальной Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Об этом событии также сообщил настоятель храма архимандрит Маркиян Каюмов. Он отметил, что решение было принято на заседании Приходского совета во главе с настоятелем храма.

"Возлюбленные во Христе братья и сестры! Почтительно сообщаем, что сегодня, 22 декабря приход святых апостолов Петра и Павла города Жовквы присоединилась к Поместной Автокефальной Православной Церкви Украины", - написал Каюмов на странице в Facebook "Жовква - мой город".

Напомним, сегодня, 22 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №5309, которым парламент обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь.

Ранее митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) заявил о переходе его прихода в новую Православную церковь Украины.