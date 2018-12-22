Парафія храму УПЦ МП у Львівській області приєдналася до ПЦУ

Фото: храм у Жовкві (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Рішення було прийняте сьогодні на засіданні парафіяльної ради

Парафія святих першоверховних апостолів Петра і Павла Московського Патріархату в Україні міста Жовкви Львівської області приєдналася до Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ПЦУ у Facebook.

Як зазначається, рішення щодо приєднання парафії було прийняте сьогодні, 22 грудня.

"22 грудня 2018 р. парафія святих першоверховних апостолів Петра і Павла Московського Патріархату в Україні (донедавна - УПЦ МП) міста Жовкви Львівської області приєдналася до помісної автокефальної Православної Церкви України", - йдеться в повідомленні.

Про цю подію також сповістив настоятель храму архімандрит Маркіян Каюмов. Він зазначив, що рішення було прийняте на засіданні Парафіяльної ради на чолі з настоятелем храму.

"Возлюблені у Христі брати і сестри! Шанобливо повідомляємо, що сьогодні, 22 грудня парафія святих апостолів Петра і Павла міста Жовкви приєдналася до Помісної Автокефальної Православної Церкви України", - написав Каюмов на сторінці у Facebook "Жовква - моє місто".

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, президент України Петро Порошенко підписав законопроект №5309, яким парламент зобов'язав Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися у Російську православну церкву.

Раніше митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко) заявив про перехід його приходу в нову Православну церкву України.