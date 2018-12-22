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Парафія храму УПЦ МП у Львівській області приєдналася до ПЦУ

Новини » Суспільство    22.12.2018 - 21:15
Парафія храму УПЦ МП у Львівській області приєдналася до ПЦУ
Фото: храм у Жовкві (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Рішення було прийняте сьогодні на засіданні парафіяльної ради

Парафія святих першоверховних апостолів Петра і Павла Московського Патріархату в Україні міста Жовкви Львівської області приєдналася до Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ПЦУ у Facebook

Як зазначається, рішення щодо приєднання парафії було прийняте сьогодні, 22 грудня. 

"22 грудня 2018 р. парафія святих першоверховних апостолів Петра і Павла Московського Патріархату в Україні (донедавна - УПЦ МП) міста Жовкви Львівської області приєдналася до помісної автокефальної Православної Церкви України", - йдеться в повідомленні. 

Про цю подію також сповістив настоятель храму архімандрит Маркіян Каюмов. Він зазначив, що рішення було прийняте на засіданні Парафіяльної ради на чолі з настоятелем храму. 

"Возлюблені у Христі брати і сестри! Шанобливо повідомляємо, що сьогодні, 22 грудня парафія святих апостолів Петра і Павла міста Жовкви приєдналася до Помісної Автокефальної Православної Церкви України", - написав Каюмов на сторінці у Facebook "Жовква - моє місто". 

Парафія храму УПЦ МП у Львівській області приєдналася до ПЦУ

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, президент України Петро Порошенко підписав законопроект №5309, яким парламент зобов'язав Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися у Російську православну церкву

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