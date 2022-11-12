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Пригрозив застосуванням "усього арсеналу". Медведєв вкотре рознився через провали на фронті

Фото: Дмитро Медведєв, заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв вкотре почав скиглити через невдачі росіян на фронті. Пригрозив застосувати проти України "весь арсенал можливих засобів ураження".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Медведєва.

У своєму зверненні Медведєв знову почав розповідати про те, що росіяни на території України воюють нібито проти НАТО та західного світу.

"Тому будь-які паралелі з минулим хибні або умовні. Крім однієї: ми і поодинці вміємо знищувати потужного ворога або ворожі союзи", - написав заступник голови Ради Безпеки РФ.

Водночас аби заспокоїти росіян після провалу на фронті, Медведєв заявив про те, що Росія нібито через "людську доброту" досі не використала "арсенал можливих засобів ураження".

"І не завдавала ударів по всіх можливих ворожих цілях, розташованих у населених пунктах. І не тільки з властивої нам людської доброти. Усьому свій час", - написав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 11 листопада, українські воїни зайшли до Херсона. Також наші герої звільнили Снігурівку - останнє місто Миколаївської області, яке було під контролем росіян.

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