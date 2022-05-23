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В приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей ужесточили ограничения

Фото: в приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей усилили ограничения (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

В пределах приграничных районов Киевской, Житомирской и Ровенской областей усилены ограничения. Новые правила будут действовать до окончания военного положения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Ровенской ОГА.

"Запрещены любые передвижения гражданских лиц в полосе местности, которая непосредственно прилегает к государственной границе, шириной 1000 метров, кроме территории населенных пунктов, которые непосредственно прилегают к государственной границе", - пишет пресс-служба ОГА.

Ограничения распространяются в пределах:

  • до 20 км от госграницы Коростенского района Житомирской области;
  • до 20 км от госграницы Сарненского и Варасского районов Ровенской области;
  • до 5 км от госграницы Вышгородского района Киевской области.

Что запрещено:

  • передвижение и проведение работ вне населенных пунктов с 22:00 до 05:00;
  • передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесополосах;
  • производства работ, за исключением строительных работ, работ, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и очагов особо опасных инфекционных заболеваний. Сельскохозяйственные работы разрешается производить при условии заблаговременного информирования подразделения охраны госграницы.
  • перевозка средств оружия без соответствующего разрешения;
  • использование видео- и фоторегистраторов;
  • использование воздушных судов, легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных аппаратов. Также запрещены и воздушные безмоторные средства передвижения;
  • ношение военной формы одежды гражданским;
  • охота;
  • рыболовство, проведение отдыха, плавание всех видов плавсредств на реках.

"Выпуск маломерных плавсредств на реках, озерах, других водоемах, которые находятся в пределах пограничной полосы осуществлять исключительно с разрешения начальника подразделения охраны государственной границы", - пишет пресс-служба.

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