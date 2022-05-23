В приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей ужесточили ограничения

"Запрещены любые передвижения гражданских лиц в полосе местности, которая непосредственно прилегает к государственной границе, шириной 1000 метров, кроме территории населенных пунктов, которые непосредственно прилегают к государственной границе", - пишет пресс-служба ОГА.
Ограничения распространяются в пределах:
до 20 км от госграницы Коростенского района Житомирской области;
до 20 км от госграницы Сарненского и Варасского районов Ровенской области;
до 5 км от госграницы Вышгородского района Киевской области.
Что запрещено:
передвижение и проведение работ вне населенных пунктов с 22:00 до 05:00;
передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесополосах;
производства работ, за исключением строительных работ, работ, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и очагов особо опасных инфекционных заболеваний. Сельскохозяйственные работы разрешается производить при условии заблаговременного информирования подразделения охраны госграницы.
перевозка средств оружия без соответствующего разрешения;
использование видео- и фоторегистраторов;
использование воздушных судов, легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных аппаратов. Также запрещены и воздушные безмоторные средства передвижения;
ношение военной формы одежды гражданским;
охота;
рыболовство, проведение отдыха, плавание всех видов плавсредств на реках.
"Выпуск маломерных плавсредств на реках, озерах, других водоемах, которые находятся в пределах пограничной полосы осуществлять исключительно с разрешения начальника подразделения охраны государственной границы", - пишет пресс-служба.