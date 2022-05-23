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У прикордонних районах Київської, Житомирської й Рівненської областей посилили обмеження

Фото: у прикордонних районах Київської, Житомирської й Рівненської областей посилили обмеження (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

У межах прикордонних районів Київської, Житомирської та Рівненської областей посилено обмеження. Нові правила діятимуть до закінчення воєнного стану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Рівненської ОДА.

"Заборонено будь-які пересування цивільних осіб у смузі місцевості, яка безпосередньо прилягає до державного кордону, завширшки 1000 метрів, окрім території населених пунктів, які безпосередньо прилягають до державного кордону", - пише пресслужба ОДА.

Обмеження поширюються в межах:

  • до 20 км від держкордону Коростенського району Житомирської області;
  • до 20 км від держкордону Сарненського та Вараського районів Рівненської області;
  • до 5 км від держкордону Вишгородського району Київської області.

Що заборонено:

  • пересування й проведення робіт поза населеними пунктами з 22:00 до 05:00;
  • пересування й перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах;
  • провадження робіт, за винятком будівельних робіт, робіт, які пов’язані з ліквідацією наслідків стихійного лиха та осередків особливо небезпечних інфекційних захворювань. Сільськогосподарські роботи дозволяється проводити, за умови завчасного інформування підрозділу охорони держкордону.
  • перевезення засобів зброї без відповідного дозволу;
  • використання відео- та фотореєстраторів;
  • використання повітряних суден, легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів й інших безпілотних апаратів. Також заборонені й повітряні безмоторні засоби пересування;
  • носіння військової форми одягу цивільним;
  • полювання;
  • рибальство, проведення відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках.

"Випуск маломірних плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах, які знаходяться в межах прикордонної смуги здійснювати виключно з дозволу начальника підрозділу охорони державного кордону", - пише пресслужба.

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