Пригожин заявив, що "Вагнер" збив російський гелікоптер

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збив їхній гелікоптер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пригожина.

За його словами, нещодавно гелікоптер армії РФ атакував "цивільну колону", після чого був збитий силами "Вагнера". Зазначимо, що до цього Пригожин заявляв, що колона його найманців рухається серед цивільного транспорту.

Скандал з Пригожиним

Ввечері 23 червня Пригожин заявив, що армія РФ атакувала табір "Вагнера", черещ що загинула "величезна кількость солдатів". У відповідь він пригрозив міністру оборони РФ Шойгу та іншому військовому керівництву помстою і заявив, що вирушає у "похід" на Ростов-на-Дону.

Пізніше Пригожин заявив, що його найманці вже входять до Ростова. Там на той момент був введений план "Фортеця" і підняті по тривозі силовики. Також туди перекинули спецназівців із Москви.

Також ФСБ порушила кримінальну справу проти Пригожина, заявивши, що він закликає до початку громадянського конфлікту.

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