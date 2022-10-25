Пригожин залучив Гіркіна до створення військової структури, яка загрожує Путіну, - ISW

Творець ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує набирати силу і будувати військову структуру, паралельну Міністерству оборони Росії, що може стати великою загрозою для правління президент РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики, посилаючись на Z-канали, повідомляють, що саме Пригожин рекрутує добровольчий батальйон, у який тепер улаштувався колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін.

Гіркін відомий своєю їдкою критикою керівництва Міноборони РФ, зазначають експерти.

Пригожин може вільно рекламувати себе та свої сили, одночасно критикуючи кремлівських чиновників чи Збройні сили Росії, не побоюючись опору

Путін залежить від сил "Вагнера" у Бахмуті і, ймовірно, намагається утихомирити Пригожина, який підриває армію.

Пригожин, наприклад, саркастично заявив, що він будує "лінію Вагнера", щоб російські збройні сили, які "ховаються за спинами Вагнера", відчували себе у безпеці.

Пригожин також часто критикує армію Росії в ЗМІ, на відміну від Міноборони РФ, яке обмежене у своїх публічних заявах. Пригожин також виграє від того, що він не займає офіційну відповідальну посаду, вважають аналітики.

Крім того, Пригожин, мабуть, дистанціювався від чеченського лідера Рамзана Кадирова після того, як їхня спільна критика російського вищого військового командування привернула велику увагу.

Цей риторичний зсув може вказувати на те, що Кадиров втрачає вплив і може боятися втратити свій контроль над регіоном на тлі несхвалення чеченцями його вимог на підтримку путінської війни.

Нагадаємо, нещодавно були опубліковані супутникові знімки, на яких видно так звану "лінію Вагнера". Зміцнення довжиною 1,6 кілометра складається із чотирьох рядів цементних пірамід. Росіяни сподіваються, що споруда зможе зупинити українські танки і не дасть їм просунутися на схід.

Крім того, Пригожин продовжує створювати розбіжності в уряді РФ, інформуючи про будівництво фортифікаційних споруд на північному сході України.

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