Пригожин привлек Гиркина к созданию военной структуры, угрожающей Путину, - ISW

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает набирать силу и строить военную структуру, параллельную Министерству обороны России, что может стать большой угрозой для правления президент РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики, ссылаясь на Z-каналы, сообщают, что именно Пригожин рекрутирует добровольческий батальон, в который теперь устроился бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин.

Гиркин известен своей едкой критикой руководства Минобороны РФ, отмечают эксперты.

Пригожин может свободно рекламировать себя и свои силы, одновременно критикуя кремлевских чиновников или Вооруженные силы России, не опасаясь сопротивления

Путин зависит от сил "Вагнера" в Бахмуте и, вероятно, пытается умиротворить Пригожина, который подрывает армию.

Пригожин, например, саркастически заявил, что он строит "линию Вагнера", чтобы российские Вооруженные Силы, которые "прячутся за спинами Вагнера", чувствовали себя в безопасности.

Пригожин также часто подвергает критике армию России в СМИ, в отличие от Минобороны РФ, которое ограничено в своих публичных заявлениях. Пригожин также выигрывает от того, что он не занимает официальной ответственной должности, считают аналитики.

Кроме того, Пригожин, по-видимому, дистанцировался от чеченского лидера Рамзана Кадырова после того, как их совместная критика российского высшего военного командования привлекла большое внимание.

Этот риторический сдвиг может указывать на то, что Кадыров теряет влияние и может бояться потерять свой контроль над регионом на фоне неодобрения чеченцев его требований в поддержку путинской войны.

Напомним, недавно были опубликованы спутниковые снимки, на которых видна так называемая "линия Вагнера". Укрепление протяженностью 1,6 километра состоит из четырех рядов цементных пирамид. Россияне надеются, что сооружение сможет остановить украинские танки и не даст им продвинуться на восток.

Кроме того, Пригожин продолжает создавать разногласия в правительстве РФ, информируя о возведении фортификационных сооружений на северо-востоке Украины.

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