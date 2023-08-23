Пригожин погиб? Что известно об аварии самолета главаря "вагнеровцев" в РФ

Что известно о крушении самолета в РФ и погиб ли Пригожин, - в материале РБК-Украина ниже.

Что произошло

Вечером 23 августа в российских Telegram-каналах появились видео падения самолета в Тверской области. Сначала считалось, что разбился военный самолет, но чуть позже выяснилось, что аварию потерпел бизнес-джет Embraer Legacy 600, которым пользовался Пригожин.

Почти сразу после распространения информации о падении самолета "Росавиация" сообщила, что главарь "вагнеровцев" числился среди его пассажиров. Такая оперативность удивила некоторые российские СМИ, поскольку обычно подтверждения от "Росавиации" появляются не менее чем через несколько часов после катастроф.

Кто находился на борту самолета Пригожина:

Сергей Пропустин - боевик ЧВК "Вагнера";

Евгений Макарян - боевик ЧВК "Вагнера";

Александр Тотмин;

Валерий Чекалов - заместитель Пригожина;

Дмитрий Уткин - командир ЧВК "Вагнера";

Николай Матусеев;

Евгений Пригожин - главарь ЧВК "Вагнера".

Пока обстоятельства катастрофы неизвестны, однако на первых видео с момента падения самолета, очевидцы говорили, что слышали два взрыва, а некоторые радовались "сбитому беспилотнику". РосСМИ допускали, что самолет мог упасть из-за теракта, однако в настоящее время российские правоохранители возбудили дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Некоторые российские военкоры и пропагандисты выдвигали версию, что самолет Пригожина могла сбить российская система ПВО С-300, когда тот летел из Москвы в Питер. Это могла быть месть российского диктатора Владимира Путина за бунт "вагнеровцев" и неудачный поход на Москву.

Один из российских пропагандистов также подтвердил, что Пригожин сегодня вернулся в Россию из Африки, откуда недавно записал видеообращение с критикой военного руководства РФ, а также рассказал о планах на Африку.

Жив ли Пригожин

Пока известно, что на борту самолета находились 10 человек (трое членов экипажа и семь пассажиров). Пригожин, по данным "Росавиации", должен быть на борту самолета, но был ли он там на самом деле, пока неизвестно.

Однако российский паблик Readovka со ссылкой на собственные источники сообщило, что Пригожин все же погиб в авиакатастрофе. О смерти Пригожина заявил и близкий к окружению ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone, добавляя, что это произошло "в результате действий предателей России". А российский "Царьград" даже заявил об идентификации тела Пригожина на месте аварии. Вместе с ним якобы обнаружили тело и его правой руки - командира "вагнеровцев" Дмитрия Уткина.

Однако официально, как сообщают российские СМИ, на месте аварии было обнаружено 8 тел. Чьи именно тела были обнаружены пока не говорят, однако в российских пабликах отмечалось, что они сильно повреждены, поэтому понадобится генетическая экспертиза.

Обновлено в 00:21

Экстренные службы сообщили российскому изданию Интерфакс, что во время поисковых работ были найдены остатки всех 10 человек, находившихся на борту самолета.

Неудачный бунт Пригожина

В июне этого года Пригожин взбунтовался против Путина и объявил "поход на Москву". Этому предшествовали раздоры между Пригожиным и военным руководством РФ (министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым), которые переросли в удар российской авиации по тыловым позициям "вагнеровцев".

В обстреле позиций Пригожин обвинил именно Шойгу и Герасимова, которые хотели расформировать ЧВК и забрать боевиков в подчинение Минобороны, и объявил, что идет с "вагнеровцами" на Москву, чтобы добиться от Путина смены военного руководства РФ. Сначала "вагнеровцы" прибыли в Ростов-на-Дону, где захватили штаб командования оккупационными войсками в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин в видеообращении назвал действия ЧВК "Вагнера" мятежом и "ударом в спину стране и народу". Однако боевики ЧВК "Вагнера" так и не дошли до Москвы.

Фото: "вагнеровцев" в июне захватили штаб армии РФ в Ростове (GettyI mages)

После того, как "вагнеровцы" с боем доехали до Московской области, Пригожин объявил, что останавливает свой "поход" и разворачивает боевиков обратно в места дислокации. Произошло это после переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко, который предложил ему "уйти в Беларусь" вместе со своими боевиками.

На этом бунт Пригожина закончился, а несколько тысяч "вагнеровцев" передислоцировались в полевой лагерь на территории Белоруссии. Там они и находились по сей день, но по данным Центра нацсопротивления, вероятно, они вернутся в Россию.

Кто такой Пригожин

Пригожин владеет холдингом "Конкорд", устраивающим банкеты для Кремля, владеющим ресторанами в Санкт-Петербурге и Москве, а также поставляющим питание для госучреждений, российской армии и московских школ. Благодаря этому бизнесу Пригожин получил прозвище "Повар Путина".

Перед войной в Украине Пригожин потерял былую близость к первым лицам РФ. По данным издания "Медуза", одна из причин - часть администрации Путина поддерживала губернатора Петербурга Александра Беглова в его конфликте с Пригожиным. Кроме того, в последние годы у него были конфликты с Шойгу - еще со времен боевых действий в Сирии из-за разных взглядов на то, как должна воевать армия.

Минобороны РФ привлек ЧВК Пригожина к войне в Украине в марте, когда стало очевидным, что регулярная армия не справляется. Благодаря участию "вагнеровцев" в войне ему удалось вернуть расположение "двора". В июле после захвата почти всей территории Луганской области Путин даже дал Пригожину звание "героя России".

Более подробно о том, кто такой Пригожин, как он "поднялся" на войне против Украины и стал врагом Путина, можете узнать в материале РБК-Украина.