Пригожин їздить у Бахмут, тому що в Петербурзі йому небезпечно, - Череватий

"Пригожин їздить у Бахмут, напевне, тому, що в Петербурзі йому зараз небезпечно, там зараз вибухають ресторани", - сказав він.

Череватий пригадав, як Пригожин оприлюднив відео, де заявив, що його найманці нібито "юридично взяли Бахмут" та "готуються вивісити прапор над міською адміністрацією".

Речник зазначив, що "вагнервці" встановлюють прапори на будівлях, яких давно вже не існує. Так, будівля, як каже Пригожин, міської адміністрації, просто знищена.

"Але попри те Бахмут залишається напрямком головного удару ворога, сил "Вагнера". За цю добу було 32 атаки ворога, 26 боєзіткнень в Бахмуті і на околицях, 91 окупанта знищено, 119 зазнали поранень, підбито їхній танк, РСЗВ "Град" і три польові склади боєприпасів", - додав він.

Тим часом командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що росіяни слабшають, тому для прикриття поразок частіше використовують фейки про нібито взяття Бахмуту.

Нагадаємо, 2 квітня у Санкт-Петербурзі в кафе підірвали так званого "воєнкора" Владлена Татарського. Наступного дня в РФ заявили про затримання підозрюваної у вбивстві пропагандиста Дар'ї Трепової.

Додамо, що в Росії вже побачили у ліквідації Татарського нібито український слід.

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