Пригожин ездит в Бахмут, потому что в Петербурге ему опасно, - Череватый

"Пригожин ездит в Бахмут, наверное, потому, что в Петербурге ему сейчас опасно, там сейчас взрываются рестораны", - сказал он.

Череватый вспомнил, как Пригожин обнародовал видео, где заявил, что его наемники якобы "юридически взяли Бахмут" и "готовятся вывесить флаг над городской администрацией".

Спикер отметил, что "вагнервцы" устанавливают флаги на зданиях, которых давно уже не существует. Так, здание, как говорит Пригожин, городской администрации, просто уничтожено.

"Но несмотря на это Бахмут остается направлением главного удара врага, сил "Вагнера". За эти сутки было 32 атаки врага, 26 боеприкосновений в Бахмуте и на окраинах, 91 оккупанта уничтожено, 119 получили ранения, подбит их танк, РСЗО "Град" и три полевые склады боеприпасов", - добавил он.

Тем временем командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что россияне слабеют, поэтому для прикрытия поражений чаще используют фейки о якобы взятии Бахмута.

Напомним, 2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе взорвали так называемого "военкора" Владлена Татарского. На следующий день в РФ заявили о задержании подозреваемой в убийстве пропагандиста Дарьи Треповой.

Добавим, что в России уже увидели в ликвидации Татарского якобы украинский след.

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