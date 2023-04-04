RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пригожин ездит в Бахмут, потому что в Петербурге ему опасно, - Череватый

Фото: Евгений Пригожин (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин ездит в Бахмут, где проходят активные боевые действия, поскольку в Санкт-Петербурге ему может быть опасно после взрыва в кафе, в результате чего погиб российский псевдовоенкор Владлен Татарский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Пригожин ездит в Бахмут, наверное, потому, что в Петербурге ему сейчас опасно, там сейчас взрываются рестораны", - сказал он.

Череватый вспомнил, как Пригожин обнародовал видео, где заявил, что его наемники якобы "юридически взяли Бахмут" и "готовятся вывесить флаг над городской администрацией".

Спикер отметил, что "вагнервцы" устанавливают флаги на зданиях, которых давно уже не существует. Так, здание, как говорит Пригожин, городской администрации, просто уничтожено.

"Но несмотря на это Бахмут остается направлением главного удара врага, сил "Вагнера". За эти сутки было 32 атаки врага, 26 боеприкосновений в Бахмуте и на окраинах, 91 оккупанта уничтожено, 119 получили ранения, подбит их танк, РСЗО "Град" и три полевые склады боеприпасов", - добавил он.

Тем временем командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что россияне слабеют, поэтому для прикрытия поражений чаще используют фейки о якобы взятии Бахмута.

Напомним, 2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе взорвали так называемого "военкора" Владлена Татарского. На следующий день в РФ заявили о задержании подозреваемой в убийстве пропагандиста Дарьи Треповой.

Добавим, что в России уже увидели в ликвидации Татарского якобы украинский след.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВСУЧВК Вагнера