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Пригожин потерял на фронте половину заключенных и не может набрать новых, - британская разведка

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Украина, Понедельник 13 марта 2023 08:29
Пригожин потерял на фронте половину заключенных и не может набрать новых, - британская разведка Фото: повар Путина убил половину зеков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Группа "Вагнер" потеряла на войне с Украиной половину набранных заключенных и не может набирать новых из-за запрета российских властей. Группа будет вынуждена сократить активность на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в последние недели владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин скорее всего потерял доступ к вербовке в российских тюрьмах из-за продолжающихся споров с руководством Минобороны России. Весьма вероятно, что Пригожин направляет усилия по вербовке на свободных российских граждан.

По данным британской разведки, при этом с начала марта компания "Вагнер" создала выездные группы в спортивных центрах не менее чем в 40 населенных пунктах по всей России. В последние дни вагнеровские вербовщики в масках также проводили беседы о карьере в московских вузах, раздавая анкеты под названием "анкета молодого бойца" для сбора контактных данных заинтересованных студентов.

"Около половины заключенных, которых групп "Вагнер" уже направила в Украину, скорее всего, стали жертвами, и новые инициативы вряд ли компенсируют потерю потока заключенных. Если запрет сохранится, Пригожин, скорее всего, будет вынужден сократить масштабы или интенсивность операций группы "Вагнер" в Украине", - считают в Минобороны Британии.

В январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Частично группа финансируется за счет коррупции при госзаказах.

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