Пригожин використовує повідомлення про штурм Соледара, щоб зміцнити репутацію "Вагнера", - ISW

Фінансист "ПВК Вагнера" Євген Пригожин використовує повідомлення про "успіхи" у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У "ПВК Вагнера" стверджують, що за останні кілька днів захопили територію у межах Соледара. Багато російських джерел розглядають ці "успіхи" як ознаки того, що найманці можуть незабаром оточити Бахмут.

На кадрах бою, поширеному в соціальних мережах 9 січня, видно, як "вагнерівці" ведуть запеклий бій зі стрілецької зброї біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледара.

Пригожин наголосив 9 січня, що "виключно" підрозділи "ПВК Вагнера" займають позиції в Соледарі, і зазначив, що наразі найманці ведуть "запеклі бої за будівлю міської адміністрації".

Ключові висновки ISW

Президент Росії Володимир Путін продовжує відчиняти двері для подальшої інституціоналізації корупції у Росії за допомогою внутрішніх законодавчих маніпуляцій.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, напевно, оцінив готовність російського інформаційного простору до цензури.

Російські та українські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.

Українські партизани можуть атакувати важливі російські наземні лінії зв'язку у тилових районах Луганської області.

Російські війська провели наземні атаки на лінії фронту в Донецькій області та закріпилися в районах Соледара та Бахмута.

Російські війська продовжували зміцнювати позиції на лівому березі Херсонської області.

Російські сили продовжували будівництво оборонних укріплень та транспортування військової техніки в Запорізькій області на тлі побоювань щодо можливого контрнаступу українських військ у цьому районі.

Російські та українські джерела вказали, що друга хвиля мобілізації може бути неминуча.

Нагадаємо, російські війська розпочали потужний штурм Соледара після того, як їм не вдалося окупувати місто.

Також ми писали, що у неділю, 8 січня, генерал Олександр Сирський відвідав території Бахмутського та Соледарського напрямків для зміцнення оборони українських позицій.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що основне зусилля росіян – відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар – Слов'янськ.

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