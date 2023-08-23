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Пригожин сьогодні повернувся з Африки в Росію, - ЗМІ

Росія, Середа 23 серпня 2023 21:12
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Пригожин сьогодні повернувся з Африки в Росію, - ЗМІ Фото: ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Євген Пригожин сьогодні дійсно вилетів у Росію з Африки, на борту з ним був увесь командний склад ПВК "Вагнера"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російського спеціального кореспондента BBC News Russian Андрія Захарова.

Журналіст заявив, що Пригожин сьогодні справді вилетів у Росію з Африки, з ним був увесь командний склад ПВК "Вагнер".

"Це буде диво, якщо він на іншому літаку", - цитує журналіст своїх співрозмовників.

Аварія літака в Тверській області

Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.

При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.

Очевидці розповідали, що причиною падіння літака стала робота протиповітряної оборони. Вони чули на місці події два вибухи.

Про те, хто такий Євгеній Пригожин та його бунт в Росії можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Євген Пригожин Війна Росії проти України
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