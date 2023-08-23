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Пригожин сегодня вернулся из Африки в Россию, - СМИ

Россия, Среда 23 августа 2023 21:12
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Пригожин сегодня вернулся из Африки в Россию, - СМИ Фото: главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Евгений Пригожин сегодня действительно вылетел в Россию из Африки, на борту с ним был весь командный состав ЧВК "Вагнера"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российского специального корреспондента BBC News Russian Андрея Захарова.

Журналист заявил, что Пригожин сегодня действительно вылетел в Россию из Африки, с ним был весь командный состав ЧВК "Вагнера".

"Это будет чудо, если он находится на другом самолете", - цитирует журналист своих собеседников.

Авария самолета в Тверской области

Напомним, сегодня в сети начали массово распространять видео падение самолета в Тверской области России. Позже выяснилось, что это был бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились десять человек. Все они погибли.

При этом Telegram-каналы распространяли информацию о том, что самолет принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он якобы считался пассажиром.

Очевидцы рассказывали, что причиной падения самолета стала работа противовоздушной обороны. Они слышали на месте происшествия два взрыва.

О том, кто такой Евгений Пригожин и его бунт в России можно узнать в материале РБК-Украина.

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