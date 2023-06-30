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Пригожин прорахувався. Розвідка Естонії назвала можливі причини провалу бунту в РФ

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П'ятниця 30 червня 2023 18:16
Пригожин прорахувався. Розвідка Естонії назвала можливі причини провалу бунту в РФ Фото: Євген Пригожин, засновник ПВК "Вагнера" (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин, ймовірно, припустився кількох прорахунків під час планування свого бунту в Росії.

Про це йдеться у зведенні Розвідувального центру Сил оборони Естонії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

В естонській розвідці нагадали, що вже першого дня "вагнерівці" контролювали низку військових об'єктів: штаб Південного військового округу та аеродроми в районі Ростова. При цьому найманці намагалися підтримувати високий темп просування, щоб регулярні війська не мали часу на підготовку оборони.

Але, як зазначили у Розвідувальному центрі, заколот міг піти не за планом Пригожина. Він, найімовірніше, розраховував підтримку деяких воєначальників і звичайних російських солдатів, але цього не сталося. У результаті, навіть незважаючи на слабкий опір, Пригожин вирішив зупинити просування за двісті кілометрів від столиці Росії.

Така ситуація призвела до того, що засновник ПВК "Вагнера" був змушений шукати вихід з ситуації. Таким виходом стали переговори з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, який запропонував прийнятні гарантії безпеки, додає естонська розвідка.

У Розвідувальному центрі припускають, що частина "вагнерівців" вже найближчим часом вирушить до Білорусі з окупованої частини Луганської області.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію в ударах по тилових базах своїх найманців. Він наголошував, що наказ атакувати віддав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Після цього він розпочав спробу штурму Москви з вимогами змінити військове керівництво та голову Міноборони. Його заколот швидко провалився, завершальною подією стала розмова Пригожина з Лукашенком.

Детально про те, чому спроба держперевороту так швидко затихла, у коментарі РБК-Україна пояснювали експерти.

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Російська Федерація Москва Естонія ПВК Вагнера Євген Пригожин Війська РФ
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