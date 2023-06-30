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Пригожин просчитался. Разведка Эстонии назвала возможные причины провала бунта в РФ

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Пятница 30 июня 2023 18:16
Пригожин просчитался. Разведка Эстонии назвала возможные причины провала бунта в РФ Фото: Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнера" (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, допустил несколько просчетов во время планирования своего бунта в России.

Об этом сказано в сводке Разведывательного центра Сил обороны Эстонии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В эстонской разведке напомнили, что уже в первый день "вагнеровцы" контролировали ряд военных объектов: штаб Южного военного округа и аэродромы в районе Ростова. При этом наемники старались поддерживать высокий темп продвижения, чтобы у регулярных войск не было времени на подготовку обороны.

Но, как отметили в Разведывательном центре, мятеж мог пойти не по плану Пригожина. Он, вероятнее всего, рассчитывал на поддержку некоторых военачальников и обычных российских солдат, но этого так и не случилось. В итоге, даже несмотря на слабое сопротивление, Пригожин решил остановить продвижение в двухстах километрах от столицы России.

Такая ситуация привела к тому, что основатель ЧВК "Вагнера" был вынужден искать выход из ситуации. Таким выходом стали переговоры с белорусским диктатором Александром Лукашенко, который предложил приемлемые гарантии безопасности, добавляет эстонская разведка.

В Разведывательном центре допускают, что часть "вагнеровцев" уже в ближайшее время отправится в Беларусь из оккупированной части Луганской области.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ударах по тыловым базам своих наемников. Он подчеркивал, что приказ атаковать отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

После этого он начал попытку штурма Москвы с требованиями сменить военное руководство и главу Минобороны. Его мятеж быстро провалился, завершающим событием стал разговор Пригожина с Лукашенко.

Детально о том, почему попытка госпереворота так быстро затихла, в комментарии РБК-Украина объясняли эксперты.

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