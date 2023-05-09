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Пригожин поскаржився на втечу бригади РФ з-під Бахмута. У ЗСУ розкрили деталі

Ілюстративне фото: у ЗСУ розкрили деталі втечі бригади РФ з-під Бахмута (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про втечу 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута. Українські військові підтверджують провал ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3-тю окрему штурмову бригаду ЗСУ у Telegram.

"Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута і "500 трупів" росіян, що залишилися там, - відповідає дійсності", - зазначають військові.

Увага, на відео є ненормативна лексика!

За інформацією української бригади, за дві доби штурмовики у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанта, а ще 87 - на півдорозі до загибелі. Серед усіх убитих ворогів є й "вагнерівці". У полон взяли п'ять противників.

У 3-й ОШБр зазначили, що також було знищено кілька складів боєприпасів ворога, міномети та не один БМП.

Нагадаємо, раніше Пригожин істерив про вихід "вагнерівців" з Бахмута, бо їм нібито не дають снаряди.

Пізніше у ЗСУ пояснили, що такі заяви викликані тим, що Пригожин не може виконати зобов'язання щодо взяття Бахмута, які він взяв на себе.

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