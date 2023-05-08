Череватий пояснив, навіщо Пригожин розповідає про "снарядний голод"

Заяви засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про нібито "снарядний голод" продиктовані зобов'язаннями, які він не може виконати. Бо українські сили оборони нищать особовий склад росіян, який ніким поповнювати, бо навіть в'язні розуміють, що це білет в один кінець.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"Головне, чим покликані заяви Пригожина - тим, що він взяв на себе військові зобов'язання, не здатен їх виконати, в тому числі по взяттю Бахмута і придумує ці нісенітниці про снарядний голод", - розповів він.

Хоча, за словами Череватого, насправді головна проблема Пригожина - це постійне знищення особового складу силами оборони України, а відтак і неможливість його поповнити, тому що з в'язниць йому не дають людей.

"Не дає сама влада і в'язні не дуже прагнуть йти, тому що розуміють, що це квиток в одну сторону", - додав речник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 5 травня Пригожин заявив про нібито виведення його найманців з Бахмута 10 травня. Причиною цього він називав "снарядний голод".

Попри заяву голови ПВК "Вагнера", як раніше відзначав Сергій Череватий, "вагнерівці" й надалі залишаються атакувальною силою в місті.

Пізніше Пригожин почав стверджувати, що отримав запевнення від Міноборони про те, що його найманці отримають боєприпаси. Також нібито пообіцяли залучити генерала Сергія Суровікіна, який раніше командував окупантами в Україні.