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Пригожин пожаловался на бегство бригады РФ из-под Бахмута. В ВСУ раскрыли детали

Иллюстративное фото: в ВСУ раскрыли детали бегства бригады РФ из-под Бахмута (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о бегстве 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута. Украинские военные подтверждают провал врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ в Telegram.

"Официально. Сообщение Пригожина о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и "500 трупов" оставшихся там россиян - соответствует действительности", - отмечают военные.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

По информации украинской бригады, за двое суток штурмовики в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, а еще 87 - на полпути к гибели. Среди всех убитых врагов есть и "вагнеровцы". При этом в плен взяли пять противников.

В 3-й ОШБр отметили, что также было уничтожено несколько складов боеприпасов врага, минометы и не один БМП.

Напомним, ранее Пригожин истерил о выходе "вагнеровцев" из Бахмута, потому что им якобы не дают снаряды.

Позже в ВСУ объяснили, что такие заявления вызваны тем, что Пригожин не может выполнить обязательства по взятию Бахмута, которые он взял на себя.

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