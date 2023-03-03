Пригожин імітує перебування в Бахмуті, однак це дезінформація, - ЦНС

Як зазначили у Центрі національного спротиву, свої відео Пригожин записав у селі Парасковіївка, про захоплення якого ворог оголосив ще 20 лютого.

"Це – частина дезінформаційної кампанії проти населення України з метою поширення панічних настроїв та провокування вищого військового та політичного керівництва", - пише пресслужба.

Російське командування уникає відвідування передової, а особисто Пригожин не вперше імітує перебування в тилу.

Фото: Євген Пригожин, голова ПВК "Вагнера" (sprotyv.mod.gov.ua)

Відзначимо, що сьогодні Пригожин звернувся до президента України Володимира Зеленського закликаючи його вивести з Бахмуту військових.

"Я звертаюся до президента України Володимира Олександровича Зеленського. Підрозділи ПВК "Вагнер" практично оточили Бахмут, залишилася одна дорога. Кліщі стискаються", - заявив засновник "Вагнера".