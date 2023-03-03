Пригожин імітує перебування в Бахмуті, однак це дезінформація, - ЦНС

Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин записує відео про нібито оточення Бахмута окупантами. Однак це усе є частиною дезінформаційної кампанії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Як зазначили у Центрі національного спротиву, свої відео Пригожин записав у селі Парасковіївка, про захоплення якого ворог оголосив ще 20 лютого.
"Це – частина дезінформаційної кампанії проти населення України з метою поширення панічних настроїв та провокування вищого військового та політичного керівництва", - пише пресслужба.
Російське командування уникає відвідування передової, а особисто Пригожин не вперше імітує перебування в тилу.
Фото: Євген Пригожин, голова ПВК "Вагнера" (sprotyv.mod.gov.ua)
Відзначимо, що сьогодні Пригожин звернувся до президента України Володимира Зеленського закликаючи його вивести з Бахмуту військових.
"Я звертаюся до президента України Володимира Олександровича Зеленського. Підрозділи ПВК "Вагнер" практично оточили Бахмут, залишилася одна дорога. Кліщі стискаються", - заявив засновник "Вагнера".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цієї ночі російські окупанти підірвали міст, який з'єднує Бахмут із сусіднім селом Хромове.
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, окупанти кидають усі сили на Бахмут, щоб відзвітувати про захоплення міста, однак темпи просування не відповідають їх планам.
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