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Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте, однако это дезинформация, - ЦНС

Фото: Евгений Пригожин, глава ППК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Руководитель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин записывает видео о якобы окружении Бахмута оккупантами. Однако это все является частью дезинформационной кампании.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как отметили в Центре национального сопротивления, свои видео Пригожин записал в селе Парасковеевка, о захвате которого враг объявил еще 20 февраля.

"Это часть дезинформационной кампании против населения Украины с целью распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства", - пишет пресс-служба.

Российское командование избегает посещения передовой, а лично Пригожин не в первый раз имитирует пребывание в тылу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью российские кафиры взорвали мост , который соединяет Бахмут с соседним селом Хромово.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, оккупанты бросают все силы на Бахмут, чтобы отчитаться о захвате города, однако темпы продвижения не соответствуют их планам.

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