Кадиров вербує бойовиків "ДНР" у ряди своєї армії, аби посилити владу, - ЦНС
Голова Чечні Рамзан Кадиров почав вербувати бойовиків "ДНР" у ряди своєї армії, аби посилити владу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Кадиров посилює свій вплив на тимчасово окупованих територіях України, а його бойовики "забезпечують порядок" в Донецькій області. У ЦНС зазначають, що фактично саме вони займаються репресіями в захоплених містах.
На місцях призначаються чиновники за погодженням самого Кадирова. Також в регіони надіслали понад 300 кадіїв (судді, які застосовують закони шаріату). Ці факти можуть свідчити про те, що Кадиров має намір, аби його бойовики виконували основну функцію управління на окупованих територіях.
"Тепер же глава "ДНР" Деніс Пушилін погодив "підготовку" бойовиків "ДНР" в університеті спецназу, який розташований в Чечні. Крім цього, особиста гвардія Кадирова поповнюється новими обличчями, що також змінює баланс сил у майбутньому перерозподілі влади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це ще більше посилює вплив Кадирова на окупованих територіях, адже тепер фактично він готуватиме тих, хто буде відповідати за особисту охорону гауляйтерів.
Нагадаємо, що у глави Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям.
Лідер Чечні Рамзан Кадиров захотів створити власну приватну військову компанію після завершення роботи на державній службі.
Голова Чечні Рамзан Кадиров все більше закріпляється на захоплених територій Донбасу та посилює там свій вплив.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.