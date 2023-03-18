Пригожин и Кадыров угрожают власти Путина, - разведка Эстонии
Российский диктатор Владимир Путин разрешил бизнесмену и владельцу ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину и председателю Чечни Рамзану Кадырову расширить свою власть и набрать большую популярность среди российской общественности
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы внешней разведки Эстонии, которое приводит Bild.
По мнению эстонских специалистов, сейчас выйти на первый план пытается архирадикальная фракция правящей элиты, в то же время даже когда-то умеренные чиновники стали привлекать к себе внимание достаточно экстремистскими заявлениями.
"Их поведение может быть признаком паники. Возможно, они поняли, что война в Украине была огромной ошибкой, которую уже не исправить, и теперь единственный путь – продолжить борьбу, используя все более радикальные методы", - говорится в материале.
В Службе внешней разведки Эстонии считают, что подобная радикализация политической элиты может быть частью плана Путина. Он позволяет радикалам высказываться, чтобы показать, что с его исчезновением у власти РФ станет еще более экстремистская группа.
Путин позволил Пригожину и Кадырову расширить свою власть и набрать большую популярность среди российской общественности. Президент России, по версии эстонской разведки, беспокоится о том, что умеренные политики могут представить себя альтернативой его режиму.
"Чтобы предотвратить это, он заставляет силовые фигуры с ранее умеренным имиджем полностью дискредитировать себя радикальными заявлениями. Один из примеров - бывший президент Дмитрий Медведев, когда-то считавшийся по поводу либерального политика, а сейчас грозящий ядерными ударами половине мира", - объяснили в разведке.
В Службе внешней разведки предполагается, что рост радикальных настроений среди руководящей элиты может выйти из-под контроля. В какой-то момент Путину самому может стать трудно обуздать ультрарадикалов, вдохновленных их растущим влиянием. Пригожин и Кадыров особенно опасны в этом контексте, поскольку каждый из них, в сущности, имеет свою частную армию.
Напомним, что российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание за дискредитацию "добровольческих" групп, воюющих против Украины.
Российская группа "Вагнера" планирует набрать около 30 тысяч новых наемников к середине мая. Вместо заключенных теперь принимают свободных граждан.
Глава Чечни Рамзан Кадыров начал вербовать боевиков "ДНР" в ряды своей армии, чтобы усилить власть.
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