Жителям Росії загрожує до 15 років в'язниці за критику найманців "Вагнера"

Російський президент Володимир Путін підписав закон, який передбачає покарання за дискредитацію "добровольчих" груп, що воюють проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт законодавства РФ .

Після початку війни на території РФ посилили репресивні норми, встановивши, що "дискредитація" армії може бути покарана позбавленням волі на строк до п'яти років, а розповсюдження "відомо неправдивої інформації" про неї - до 15 років позбавлення волі.

Тепер норми крім військових та Росгвардії поширюватимуться на "добровольчі формування, організації або особи", які сприяють у виконанні завдань, покладених на збройні сили РФ.

Раніше засновник групи "Вагнер" Євгеній Пригожин запропонував розширити заходи цензури, запроваджені Росією після того, як Москва вторглася в Україну.

У січні Пригожин звернувся до парламенту із проханням заборонити негативні повідомлення у ЗМІ про його людей шляхом внесення поправок до Кримінального кодексу. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін швидко заявив, що цю ідею він підтримав, а минулого тижня парламент ухвалив закон.

За даними правозахисної групи "ОВД-Інфо", російські прокурори вже порушили понад 5800 справ проти людей за дискредитацію збройних сил, а влада також використала закони про боротьбу з розповсюдженням неправдивої інформації для винесення тривалих тюремних термінів давнім критикам Кремля.