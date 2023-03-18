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Жителям Росії загрожує до 15 років в'язниці за критику найманців "Вагнера"

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Москва, Субота 18 березня 2023 11:59
Жителям Росії загрожує до 15 років в'язниці за критику найманців "Вагнера" Фото: Путін заборонив росіянам неповажні висловлювання на адресу зеків "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російський президент Володимир Путін підписав закон, який передбачає покарання за дискредитацію "добровольчих" груп, що воюють проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт законодавства РФ .

Після початку війни на території РФ посилили репресивні норми, встановивши, що "дискредитація" армії може бути покарана позбавленням волі на строк до п'яти років, а розповсюдження "відомо неправдивої інформації" про неї - до 15 років позбавлення волі.

Тепер норми крім військових та Росгвардії поширюватимуться на "добровольчі формування, організації або особи", які сприяють у виконанні завдань, покладених на збройні сили РФ.

Раніше засновник групи "Вагнер" Євгеній Пригожин запропонував розширити заходи цензури, запроваджені Росією після того, як Москва вторглася в Україну.

У січні Пригожин звернувся до парламенту із проханням заборонити негативні повідомлення у ЗМІ про його людей шляхом внесення поправок до Кримінального кодексу. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін швидко заявив, що цю ідею він підтримав, а минулого тижня парламент ухвалив закон.

За даними правозахисної групи "ОВД-Інфо", російські прокурори вже порушили понад 5800 справ проти людей за дискредитацію збройних сил, а влада також використала закони про боротьбу з розповсюдженням неправдивої інформації для винесення тривалих тюремних термінів давнім критикам Кремля.

Нагадаємо, група "Вагнер" визнана терористичною в багатьох країнах світу, а проти її засновника Євгена Пригожина введено санкції в США та ЄС.

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