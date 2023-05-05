Пригожин хоче уваги Путіна. Чи дійсно "вагнерівці" вийдуть з Бахмута: думка експерта

"Чи можемо ми взагалі сприймати серйозно заяви будь-яких російських пропагандистів? Очевидно, що ні. Так само ми маємо відноситися до виключно всіх заяв такого персонажа як Євгена Пригожина. Бо він не лише ворог, а ворог підступний", - сказав виданню співрозмовник.

Таким чином експерт пояснив, що серйозно сприймати заяви Пригожина взагалі не варто, оскільки вони є завжди небезпечними і спрямування їх таке, що має вводити нас в оману і щоб ми робили хибні висновки.

"Коли він каже, що немає синхронізованості дій між ПВК "Вагнера" і регулярними російськими підрозділами - це правда. Там на тлі постійних "розборок" хто є більш вагомим на полі бою чи то "вагнерівці", чи то російські десантники. Через це в них постійно відбуваються ті чвари", - звернув увагу Селезньов.

Тому, за його словами, Пригожин може час від часу робити деякі раціональні заяви, але сприймати їх за правду не варто, бо він ворог, а "ворога треба нищити, а не орієнтуватися на ті чи інші його заяви".

"Чи припинив Пригожин ведення активних бойових дій попри колосальні втрати найманців? Ні. Зараз його заяви певною мірою істеричні, бо пов'язані з тим, що йому бракує ресурсів. Все інше - це привернення уваги головного "бенефіціара" так званої спеціальної військової операції Володимира Путіна", - вважає експерт.

Пригожин заявив про "вихід" найманців з Бахмуту

Нагадаємо, сьогодні засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито виходитимуть з Бахмуту через снарядний голод. Він "анонсував", що його підрозділи 10 травня 2023 року залишать позиції у місті та віддадуть їх підрозділам Міноборони РФ.

Напередодні цієї заяви Пригожин опублікував відео на тлі загиблих на війні "вагнерівців". Він звертався до міністра оборони Сергія Шойгу та начальника російського Генштабу Валерія Герасимова із закликом виділити боєприпаси Оскільки через "снарядний голод" його окупанти масово гинуть.

Реакція Кремля

Тим часом в Москві заяву Пригожина щодо Бахмуту відмовилися коментувати. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "поінформований" про заяву власника ПВК "Вагнера", але не захотів її обговорювати.

Конфлікт між Пригожиним і Шойгу

Додамо, що в Росії точиться конфлікт між власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і керівництвом Міноборони РФ. Шойгу і Герасимов хочуть "перетягнути на себе ковдру" у питаннях так званих успіхів у війні проти України, тож вони неодноразово, як заявляв Пригожин, "підставляли" його найманців із снарядами.

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