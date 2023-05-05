Пригожин хочет внимания Путина. Выйдут ли "вагнеровцы" из Бахмута: мнение эксперта

"Можем ли мы вообще воспринимать серьезно заявления любых российских пропагандистов? Очевидно, что нет. Так же мы должны относиться ко всем заявлениям такого персонажа как Евгения Пригожина. Потому что он не только враг, а враг коварен", - сказал изданию собеседник.

Таким образом эксперт объяснил, что всерьез воспринимать заявления Пригожина вообще не стоит, поскольку они всегда опасны и направление их такое, что должно вводить нас в заблуждение и чтобы мы делали ошибочные выводы.

"Когда он говорит, что нет синхронизированности действий между ЧВК "Вагнера" и регулярными российскими подразделениями - это правда. Там на фоне постоянных "разборок" кто более весом на поле боя то ли "вагнеровцы", то ли российские десантники. Из-за этого в их постоянно происходят ссоры", - обратил внимание Селезнев.

Поэтому, по его словам, Пригожин может время от времени делать некоторые рациональные заявления, но воспринимать их правду не стоит, потому что он враг, а "врага надо уничтожать, а не ориентироваться на те или иные его заявления".

"Прекратил ли Пригожин ведение активных боевых действий несмотря на колоссальные потери наемников? Нет. Сейчас его заявления в определенной степени истеричны, потому что связаны с тем, что ему не хватает ресурсов. Все остальное - это привлечение внимания главного "бенефициара" так называемой специальной военной операции Владимира Путина", - считает эксперт.

Пригожин заявил о "выходе" наемников из Бахмута

Напомним, сегодня основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы будут выходить из Бахмута из-за снарядного голода. Он "анонсировал", что его подразделения 10 мая 2023 года оставят позиции в городе и отдадут их подразделениям Минобороны РФ.

В преддверии этого заявления Пригожин опубликовал видео на фоне погибших на войне "вагнеровцев". Он обращался к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику российского Генштаба Валерию Герасимову с призывом выделить боеприпасы. Поскольку из-за "снарядного голода" его оккупанты массово гыбнут.

Реакция Кремля

Тем временем в Москве заявление Пригожина по Бахмуту отказались комментировать. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль "информирован" о заявлении владельца ЧВК "Вагнера", но не захотел его обсуждать.

Конфликт между Пригожиным и Шойгу

Добавим, что в России идет конфликт между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством Минобороны РФ. Шойгу и Герасимов хотят "перетянуть на себя одеяло" в вопросах так называемых успехов в войне против Украины, так что они неоднократно, как заявлял Пригожин, "подставляли" его наемников со снарядами.

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