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Вироки всім українським морякам в РФ планують винести в один день, - адвокат

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 14:14
Вироки всім українським морякам в РФ планують винести в один день, - адвокат
Фото: суд в РФ (з відкритих джерел)

За словами Полозова, моряків збираються судити "четвірками"

Адвокат Микола Полозов заявив, що вироки всім українським морякам, незаконно утримуваним на території Російської Федерації, планують винести в один день. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Еспресо.TV".

Полозов зазначив, що військовополонених моряків в РФ збираються судити "четвірками", щоб провести всі судові засідання в один день.

"Вони збираються судити (українських моряків, - ред.) "четвірками":  будуть заводити по 4 моряки до двох різних суддів. Планують таким чином провести всі судові засідання в один день у три приймання", - зазначив Полозов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наприкінці листопада 2018 року Російська Федерація атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки. Внаслідок агресії РФ було захоплено 24 українських моряки та три судна. Наразі всі моряки визнали себе військовополоненими.

У Росії заявляють, що українські моряки нібито незаконно порушили російський кордон.

Як писало РБК-Україна, російське слідство просить Лефортовський суд Москви закрити від слухачів та ЗМІ судове засідання щодо продовження строку арешту українським морякам.

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