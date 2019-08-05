Приговоры по делу Гандзюк вступили в силу

Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области по делу убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк вступил в силу. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Речь идет о пятерых лицах, осужденных к лишению свободы за совершение нападения на Гандзюк.

Напомним, Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства Гандзюк. Суд приговорил Сергея Торбина к шести годам и шести месяцам тюрьмы, Никите Грабчуку суд дал шесть лет тюрьмы, Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому - четыре года, Виктору Горбунову - три года. Кроме того, суд зачислил фигурантам уже отбытый срок.

Также 29 июля стало известно, что подозреваемый в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский нарушил домашний арест, на который его перевели за якобы плохое состояние здоровья, и посетил футбольный матч в Одессе.

Позже в Генпрокуратуре пояснили, что Павловский вышел из-под домашнего ареста после завершения его срока, поскольку прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении домашнего ареста.