Вироки по справі Гандзюк набрали законної сили

Вирок Покровського районного суду Дніпропетровської області по справі вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк набрав законної сили. Про це повідомила у Twitter прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Мова йде про п'ятьох осіб, яких засуджено до позбавлення волі за вчинення нападу на Гандзюк.

Нагадаємо, Покровський районний суд Дніпропетровської області 6 червня виніс вироки у справі вбивства Гандзюк. Суд засудив Сергія Торбина до шести років і шести місяців в'язниці, Микиті Грабчуку суд дав шість років тюрми, Володимиру Васяновичу і В'ячеславу Вишневському - чотири роки, Віктору Горбунову - три роки. Крім того, суд зарахував фігурантам вже невідбутий строк.

Також 29 липня стало відомо, що підозрюваний в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський порушив домашній арешт, на який його перевели через нібито поганий стан здоров'я, і відвідав футбольний матч у Одесі.

Пізніше в Генпрокуратурі пояснили, що Павловський вийшов з-під домашнього арешту після завершення його терміну, оскільки прокурори не стали подавати клопотання про продовження домашнього арешту.