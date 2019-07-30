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Обвинение в отношении фигуранта дела Гандзюк передали в суд

Новости » Общество    30.07.2019 - 22:53
Обвинение в отношении фигуранта дела Гандзюк передали в суд
Фото: Игорь Павловский (скриншот видео ТСН)

Срок пресечения Павловскому истек 26 июня и после этого его не продлевали

Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт по подозреваемому в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому. Об этом сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Лысенко также рассказал, что сейчас готовится первое заседание.

"Обвинительный акт передан в суд, готовится первое заседание", - сказал он.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что срок пресечения истек 26 июня и после этого его не продлевали.

По его словам, в этом нет необходимости, поскольку обвинительный акт уже передали в суд.

"Собственно, не продолжали меру пресечения, поскольку он уже не нужен", - заявил Лысенко.

Напомним, 29 июля стало известно, что подозреваемый в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский нарушил домашний арест, на который его перевели из-за якобы плохого состояния здоровья, и посетил футбольный матч в Одессе.

Позже в Генпрокуратуре объяснили, что Павловский вышел из-под домашнего ареста после окончания его срока, поскольку прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении домашнего ареста из-за состояния здоровья фигуранта дела после того, как срок меры пресечения истек.

Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязательством носить браслет 2 мая 2019 года.

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