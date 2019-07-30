В ГПУ объяснили, почему фигурант дела Гандзюк вышел из-под домашнего ареста

Фото: Игорь Павловский (скриншот видео ТСН)

У Павловского истек срок домашнего ареста

Игорь Павловский, который является фигурантом расследования убийства активистки херсонской Екатерины Гандзюк, вышел из-под домашнего ареста после окончания его срока. Как передает РБК-Украина, об этом "УНИАНу" сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, прокуроры после того, как срок меры пресечения Павловскому истек, не стали подавать ходатайство о продлении домашнего ареста из-за состояния здоровья фигуранта дела.

Поэтому во время посещения футбольного матча в Одессе, где заметили Павловского, он не нарушал условий меры пресечения, уточнили в ГПУ.

Напомним, как стало известно, подозреваемый в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский нарушил домашний арест и поехал на футбольный матч в Одессу.

Ранее Павловского выпустили из-под домашнего ареста из-за состояния здоровья. Кроме того, через "плохое состояние здоровья" Павловский летом уже дважды уклонился от допроса в суде.

Катерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 через три месяца после, того как в Херсоне неизвестный вылил ей в лицо серную кислоту. Активистка вследствие этого получила химические более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк задержали шесть человек.

ГПУ потом направила в суд обвинительный акт в отношении 5 фигурантов дела: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Игорь Павловский.

Затем ГПУ остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.