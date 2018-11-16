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Приговор крымскому экс-депутату Ганышу по делу о госизмене объявят 19 ноября

Новости » Политика    16.11.2018 - 17:43
Приговор крымскому экс-депутату Ганышу по делу о госизмене объявят 19 ноября
Фото: Василий Ганыш (УНИАН)

Экс-депутат 16 ноября произнес в суде последнее слово

Оглашение приговора бывшему депутату Верховной рады Автономной Республики Крым Василию Ганышу, которого обвиняют в государственной измене, запланировано на 19 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Указано, что оглашение приговора состоится в Днепровском районном суде Киева, о чем сообщила судья Оксана Бирса.

Также отмечается, что 16 ноября экс-депутат произнес в суде последнее слово, в котором заявил, что никогда не совершал преступления против народа и государства Украина.

Напомним, в конце ноября 2016 года прокуратура сняла одно из обвинений с крымского экс-депутата Ганыша. В частности, в ведомстве отказались от обвинений относительно того, что Ганыш участвовал в заседании крымского парламента, на котором приняли решение о проведении "референдума" о статусе полуострова.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце апреля 2015 года Ганыша арестовали, однако уже в января 2016 года его отпустили под домашний арест.

Добавим также, в апреле 2015 году в Херсонской области задержали бывшего депутата Верховного совета Крыма Василия Ганыша. "На пропускном пункте Каланчак в Херсонской области Службой безопасности совместно с Государственной пограничной службой Украины задержан бывший депутат ВР АР Крым Василий Ганыш", - сообщали в СБУ. Ганыш ранее был объявлен в розыск по подозрению в государственной измене.

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Новости Украины КрымгосизменаВасилий Ганыш
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