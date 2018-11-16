Вирок кримському екс-депутату Ганишу у справі про держзраду оголосять 19 листопада

Фото: Василь Ганиш (УНІАН)

Екс-депутат 16 листопада виголосив у суді останнє слово

Оголошення вироку колишньому депутату Верховної ради Автономної Республіки Крим Василю Ганишу, якого звинувачують у державній зраді, заплановане на 19 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Вказано, що оголошення вироку відбудеться у Дніпровському районному суді Києва, про що повідомила суддя Оксана Бірса.

Також зазначається, що 16 листопада екс-депутат виголосив у суді останнє слово, в якому заявив, що ніколи не скоював злочину проти народу і держави України.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2016 року прокуратура зняла одне зі звинувачень з кримського екс-депутата Ганиша. Зокрема, у відомстві відмовилося від звинувачень щодо того, що Ганиш брав участь у засіданні кримського парламенту, на якому прийняли рішення про проведення "референдуму" про статус півострова.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці квітня 2015 року Ганиша арештували, однак вже у січні 2016 року його відпустили під домашній арешт.

Додамо також, у квітні 2015 року у Херсонській області затримали колишнього депутата Верховної ради Криму Василя Ганиша . "На пропускному пункті Каланчак у Херсонській області Службою безпеки спільно з Державною прикордонною службою України затриманий колишній депутат ВР АР Крим Василь Ганиш", - повідомляли в СБУ. Ганиш раніше був оголошений у розшук за підозрою у державній зраді.