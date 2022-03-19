В пригороде Запорожья из-за вчерашнего обстрела оккупантов погибли девять человек

Утром 18 марта в результате обстрела пригорода Запорожья российскими оккупантами погибли девять человек. При этом еще 17 человек получили ранения и пять - травмированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Facebook .

В частности, один из погибших - сотрудник Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Среди раненых есть два гражданских и три представителя ГСЧС.

Напомним, вчера оккупанты нанесли удар по военному объекту вблизи Запорожья.

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