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У передмісті Запоріжжя через вчорашній обстріл окупантів загинули дев'ятеро осіб

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Запоріжжя, Субота 19 березня 2022 11:58
У передмісті Запоріжжя через вчорашній обстріл окупантів загинули дев'ятеро осіб Фото: у передмісті Запоріжжя загинули дев'ять осіб (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вранці 18 березня в результаті обстрілу передмістя Запоріжжя російськими окупантами загинули дев'ять осіб. При цьому ще 17 осіб отримали поранення і п'ять - травмовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва в Facebook.

Зокрема, один із загиблих-співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій. Серед поранених є два цивільних і три представники ДСНС.

Нагадаємо, вчора окупанти завдали удару по військовому об'єкту поблизу Запоріжжя.

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