"Потрясающий переговорщик": Трамп сделал заявление о мирном процессе в Украине и расхвалил Виткоффа

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в вопросе прекращения войны в Украине стороны, мол, "очень близки к результату". А своего спецпредставителя Стива Уиткоффа Трамп назвал "великим и потрясающим" переговорщиком.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме.

"Стив Уиткофф был великолепен. Джаред Кушнер был великолепен. Но Стив - Стив великий переговорщик. Я заметил в нем одну вещь: он потрясающая личность", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что Уиткофф, якобы, очень хорошо справился и его, мол, "все любят". Тогда как другие переговорщики, по словам Трампа, могли бы заключить сделку, но сначала, мол, "придется пройти через Третью мировую войну".

"Я сказал: все любят Стива. Он замечательный переговорщик, все его любят. И именно так и оказалось. Люди любят Стива. И я думаю, что мы будем достаточно близки к результату", - сказал президент США.

Трамп также в очередной раз пожаловался на то, что в Вашингтоне считали войну в Украине "самым легким конфликтом для урегулирования" - из-за якобы "хороших отношений с Путиным". Но она стала очень тяжелым вызовом.

"Этого никогда бы не произошло. И этого не происходило в течение четырех лет. Путин понимал. Этого никогда бы, никогда не произошло. Стив сделал фантастическую работу", - добавил Трамп.